Sarkozy'nin cezaevindeki ilk gecesi olaylı geçti! Görüntüler canlı yayında paylaşıldı

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Paris’teki La Santé Cezaevi’nde geçirdiği ilk gecede diğer mahkûmların hakaret ve tehditlerine maruz kaldı. O anlar, bir tutuklunun sosyal medyada yaptığı canlı yayınla ortaya çıktı. Sarkozy’ye yönelik sözlerde “Kaddafi’yi sen öldürdün, intikamını alacağız” ifadeleri dikkat çekti. Olay sonrası iki mahkûmun telefonuna el konuldu. Artan güvenlik endişeleri nedeniyle Sarkozy’nin hücresi önüne iki silahlı polis memuru görevlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Gökçeada’da sağanak felaketi: Ev ve iş yerlerini su bastı, 5 bölgede heyelan
Gökçeada’da 5 bölgede sel ve heyelan
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı
Facia saniyelerle atlatıldı! Dağdan kopan dev kaya paniğe neden oldu
İstanbul'da sahte fatura operasyonu: 10 lüks araca el konuldu!
Ağızlıksız gezdirilen Rottweiler dehşet saçtı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Sosyal medyada "incinmişsin" videosuyla tanınan Hasan Yılmaz hayatını kaybetti
“Adana’da sıradan bir gün” şakası tehlikeli bitti: Oyuncak silahla polise yakalandılar
Yılbaşı uğurunun sembolü “Kokina” için zorlu mesai başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünya Borsalar Federasyonu’na küresel adalet vurgusu
Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin vurulma anı güvenlik kamerasında
Köyden kente göçü tersine çevirdi: Kumdere’nin rulo çim başarısı
Yolun ortasında yatan kadın, sinir krizi geçirdi
