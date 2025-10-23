Sarkozy'nin cezaevindeki ilk gecesi olaylı geçti! Görüntüler canlı yayında paylaşıldı
Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Paris’teki La Santé Cezaevi’nde geçirdiği ilk gecede diğer mahkûmların hakaret ve tehditlerine maruz kaldı. O anlar, bir tutuklunun sosyal medyada yaptığı canlı yayınla ortaya çıktı. Sarkozy’ye yönelik sözlerde “Kaddafi’yi sen öldürdün, intikamını alacağız” ifadeleri dikkat çekti. Olay sonrası iki mahkûmun telefonuna el konuldu. Artan güvenlik endişeleri nedeniyle Sarkozy’nin hücresi önüne iki silahlı polis memuru görevlendirildi.
