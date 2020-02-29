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Sarp Sınır Kapısı'nda da sahra hastaneleri kuruluyor

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 100 yataklı 4 ayrı sahra hastanesi kurulmaya başlandı.
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