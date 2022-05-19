Savaştaki Rusya'nın risk primi bile Türkiye'den düşük! Ali Ağaoğlu'ndan Piyasa Yorumu

Ağaoğlu şunları söyledi;

Bir ara Çin modeli dedik, böyle bir hafta, 10 gün, 2 hafta 3 hafta böyle 1 dolandı ortalıkta. Sonra rekabetçi kur diyoruz, sonra şunu diyoruz bunu diyoruz. Yani gelin anlaşalım. Yani bunlarla bu iş 250 baz puanlık CDS’i 700 baz puana getirdi ve ne yazık ki CDS’in kötü bir huyu var. Çıktı mı dokuza inmez sekize. Öyle bir kötü huyu var yani onun çıkması çok kolaydır, aşağı inmesi çok zordur. Şimdi bunun için gerçekten çok fırın ekmek yememiz gerekecek ve çok uzun bir zamana ihtiyacımız var. Bu durum Rusya’nın durumuna da hayli benzeyecek, benziyor. Nedir Rusya ile benzerliğimiz diyeceksin? Şimdi nereden çıktı savaştaki bir ülkeyle… Evet CDS’i bizden düşük savaştaki ülkenin bu hakikaten Türkiye için bana göre utanç kaynağı.

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