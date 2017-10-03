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"Savunmada 543 proje üzerinde çalışıyoruz"

Başbakan Binali Yıldırım, Eskişehir'de helikopter tesisi açılışına katıldı.
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