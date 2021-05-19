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Sebze-meyve satışını düzenleyen Hal Yasası

Tarım Dünyası’nda Ali Ekber Yıldırım, açıklanan Ekonomi Reform Paketi’ndeki tarım ve gıdaya ilişkin düzenlemeleri değerlendirdi.

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Tarım Dünyası’nda Ali Ekber Yıldırım, açıklanan Ekonomi Reform Paketi’ndeki tarım ve gıdaya ilişkin düzenlemeleri değerlendirdi.

📌Sebze-meyve satışını düzenleyen Hal Yasası’ndaki bir değişikliğin bile reform olarak sunulduğunu söyleyen Yıldırım, “reform” sözcüğü duyduğunda irkildiğini söyledi. Hükümetin çiftçiyi yok saydığını ifade eden Yıldırım, sözde reformlarla tarımın çökertildiğini savundu.

Tarım Dünyası her Çarşamba saat 10.00'da Dünya Gazetesi sosyal medya hesaplarında canlı yayında.

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