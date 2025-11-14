Google Haberler

Şehit babası MHP'li başkana sarılıp "Beni Devlet Bahçeli'ye götürün" dedi

Gürcistan'da düşen ve 20 askerin şehit olduğu askeri kargo uçağında hayatını kaybeden Tekirdağlı şehit Hava Astsubay İlker Aykut'un babası Ünal Aykut, MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin'ne sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi.

Muratlı ilçesindeki şehidin babasının evinde gerçekleşen taziye ziyaretinde Ünal Aykut, "Beni Devlet Bahçeli'ye götürün Ömrüm boyunca bir kez olsun görmek isterim" diyerek gözyaşlarını tutamadı. Duygu dolu anlar yaşanırken Ünal Aykut, İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin'e sarıldı.

Ziyarette konuşan MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin size çok selamı var.

İstediğiniz her an sizi yanına bekliyor. Şehidimizin kıymetli ailesi bizim baş tacımızdır. Ünal amcamızın bu isteğini büyük bir onurla ileteceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
