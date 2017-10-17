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Şehitler için Hakkari'de tören

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan 4 askerin cenazesi memleketlerine uğurlandı.
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