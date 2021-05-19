Sektörler Konuşuyor “Bankacılık ve Sigorta”

AHK Türkiye Başkanı Dr. Markus C. Slevogt’un açılış konuşmasıyla başlayan paneli Dünya Gazetesi yöneticisi Hakan Güldağ modere etti. DZ Bank AG Baştemsilcisi Pınar Ersoy, Alternatifbank Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, Nart Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Levent Nart ve Cantek Soğutma Genel Müdürü Hakan Karaca’nın katıldığı yayında şu görüşler öne çıktı:

Dr. Marcus C. Slevogt: 25 yıl önce Almanya'da Deutsche Bank'ta bankacılık kariyerime başladım. Türkiye'deki finans ve bankacılık sektörüyle ilgili tecrübeler de edindim bu süreçte.

➤2001 Krizi'nden sonra Türkiye'de bankacılık sektörü oldukça gelişti, dönüştü. Birçok alanda birçok bankaya rol model oldu. Teknolojiyi bütün süreçlerine entegre ederek perakende ve online bankacılıkta öne çıktı. Yeşim Şimşek: COVID-19, 1929 Buhranı'ndan sonra dünyayı en büyük krizin eşiğine getirdi. Albert Camus'nun söylediği gibi "Vebalar ve savaşlar insanları hazırlıksız yakalar." Hiç kimse böyle bir şeye hazır değildi.

➤COVID kelimesini kullanmadan bu dönemi özetleyelim dersek; çevrim dışı dünyadan çevrim içi dünyaya geçtik.

➤Finansal olmayan kısımda iş sürekliliğini sağlamak en önemli konuydu. Ekosistem meselesi çok kritikti ve işbirlikleri devreye girdi.

➤Alternatif Bank olarak geçen sene ağustostan beri hibrit sisteme geçtik. Hala genel müdürlükte yüzde 80 ev, yüzde 20 ofis şeklinde çalışıyoruz. Şubeler yüzde 40 ev, yüzde 60 şubeden çalışıyor.

➤Bankacılık sisteminde aktif internet ve mobil bankacılığı kullanan sayısına baktığımızda 66 milyona ulaşmış durumda. Bunun 55 milyonu aynı zamanda mobil bankacılık da kullanıyor. İnternet ve mobil arasında mobil lehine makas hızla açılıyor. Pınar Ersoy: Bundan sonra karşılaşacağımız en büyük sorun virüsün insanlara değil de sanal ortama bulaşması olacaktır.

➤Türk bankaları bu süreçte iyi götürüyor. Bütün prosesleri yakından takip ediyorlar. Levent Nart: Türk sigorta sektörü büyüyen nadir sektörlerden biri olarak 82 milyar TL'ye ulaştı. Kendi şirketimiz de sektörün yüzde 40 üzerinde büyüyerek toplamda yüzde 31 büyümeye sahip oldu.

➤BES'te katılımcılar mukaveleler iptal etmedi. 7 milyon katılımcı 137 milyarlık fonu Türk finans sisteminin emrine sundu. Underwriting sistemi sektörde robot teknolojisiyle yeniden düzenleniyor. Drone'lar da fiziksel ziyaret olmaksızın sektörde yaygınlaşacak. Hakan Karaca: Gıda üretim, işleme, saklama işi yapıyoruz. Gelişen ülkeler maaşlarının yüzde 7-8'ini gıdaya veriyor. Gelişmemiş ülkeler yüzde 45-50'sini veriyor. Gıda hem ekonomik hem politik bir problem haline geldi.

➤Yıllar önce dijital gıda üretimine adım attık. Afrika'daki ilk fabrikalardan bir tanesini Nijerya'ya yapmak üzere siparişimizi aldık. Yeşim Şimşek: Türkiye, Paris Anlaşması'nda gelişmiş ülke olarak değerlendiriliyor. Fakat gelişmiş ülke olmak taahhütlerinizi artıyor. Türkiye de dönüşümle ilgili olarak ucuz krediye ulaşmaya çalışıyor.

➤Avrupa Yeşil Mutabakatı tamamen karbonu fiyatlıyor. 2030'da yüzde 50 azaltacak; 2050'de tamamen sıfırlayacak.

➤TÜSİAD'ın çalışmasına göre ton başına karbon salınımını azaltmazsak AB'ye ihracatımıza ton başına 30 euro gibi bir tarife gelmesi durumunda 1 trilyon euro; 50 euro olması durumunda 1,8 trilyon euro gibi bir maliyet çıkıyor.

➤İklim Rejimi Endeksi'nde Türkiye 57 ülke arasında 48. Emisyon salınımında notu düşük; enerji kullanımında çok düşük. Bu şekilde kategorize ediliyor.

➤Sürdürülebilirlik Komite'mizi biz yeni oluşturduk. Bankaların bu sürecin bir parçası olmaması düşünülemez. Ama Türkiye'nin öncelikle Mutabakat'tan nasıl etkileneceğini çok iyi görüp, iyi bir strateji hazırlaması gerekiyor.