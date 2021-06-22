Sektörler Konuşuyor "Lojistik"
Alman – Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) ile DÜNYA gazetesi işbirliğinde hayata geçirilen ‘Sektörler Konuşuyor’ online panel serisinin sekizincisinde "Lojistik" konuşuldu.
Alman – Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) ile DÜNYA gazetesi işbirliğinde hayata geçirilen ‘Sektörler Konuşuyor’ online panel serisinin sekizincisinde "Lojistik" konuşuldu.
Programa;
Dünya gazetesi yazarı Didem Eryar Ünlü, AHK Türkiye Dr.Thilo Pahl, Tırport Akın Aslan, Hamburg Süd Özgür Al, Sertrans Logistics Batuhan Keleş ve Altınmarka Gıda Fatih Kutluol katıldı.
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