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Sektörler Konuşuyor "Lojistik"

Alman – Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) ile DÜNYA gazetesi işbirliğinde hayata geçirilen ‘Sektörler Konuşuyor’ online panel serisinin sekizincisinde "Lojistik" konuşuldu.

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Alman – Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) ile DÜNYA gazetesi işbirliğinde hayata geçirilen ‘Sektörler Konuşuyor’ online panel serisinin sekizincisinde "Lojistik" konuşuldu.

Programa;

Dünya gazetesi yazarı Didem Eryar Ünlü, AHK Türkiye Dr.Thilo Pahl, Tırport Akın Aslan, Hamburg Süd Özgür Al, Sertrans Logistics Batuhan Keleş ve Altınmarka Gıda Fatih Kutluol katıldı.

 

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