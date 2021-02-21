Sektörler Konuşuyor "Sağlık"

Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası (AHK Türkiye) ve DÜNYA Gazetesi işbirliğiyle ayda bir gerçekleştirilen “Sektörler Konuşuyor” panel serisi bu kez sağlık temasıyla devam etti.

Sağlık sektörü profesyonellerinin bir araya geldiği toplantıda, sektörün pandemi sürecinde gösterdiği olağanüstü gayretler ve yaşanılan sorunlar masaya yatırılırken, tahsilat sıkıntısı ve sektördeki dijital dönüşüm ele alındı.

Yayında şu görüşler öne çıktı:

LİV Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti: Maliyet 10 birimken biz 1’ini fatura edebiliyoruz

➤Hem öğrenip hem aynı dakikada uyguladığımız, yönetmeliklerin gün içinde defaaten değişerek geldiği, enfeksiyon komitesiyle gece yarılarına kadar toplandığımız, bulaş riskini azaltmak için inanılmaz önlemler aldığımız yaratıcı bir yıldı.

➤Hazirandan sonra biraz hafifledik, Eylül-Ekim gibi çok yoğun geçirdik. Ocak başında rahatladık derken mutasyonlu virüsle birlikte Bakanlığın talimatıyla özel hastaneler olarak yatak kapasitelerimizin bir yüzdesini ayırıp tedavi vermek zorunda kaldık.

➤Piyasadaki tüm solunum cihazlarıyla tanıştık, bütün üreticilerle kanka olduk. Kimini yoğun bakımda kullanıyoruz, kimini evde takipte, kimini serviste...

➤Devlet kamu hastanelerine ödediği miktar kadar ödeme yaptı. Halbuki giderlerimizi aynı değil. Her gün 20-30 görevlimiz ücretsiz aşılama hizmeti veriyor. Bakanlık olarak alınan kararlar doğru ama sübvansiyon sürecini özel sektör zor geçiyor. SGK'ya fatura edebildiğimiz hizmetlerin ödemelerini belki firmalardan daha düzenli aldık ama maliyet 10 birimken bunun sadece 1'ini fatura edebildiğimiz için bu sürecin bir an önce bitmesini temenni ediyoruz.

➤Online muayene harcamaları da yüzde 30 oranında azaltıyor. Fiziki muayeneyi yaptıracak aparatları temin edip yeni nesil çözümlerle kişilerin kullanımına sunarsak dijital muayene tam manasıyla yapılacak.

https://youtu.be/cGECYsoWBwg

Siemens Healthineers Türkiye Müşteri Hizmetleri ve Dijital Servisler Ülke Yöneticisi Gürdal Şahin: PCR testimiz en iyi ilk 5 test arasında, antijen testi de yolda

➤Siemens Healthineers'ta bizim sunduğumuz ürünler birincisi bilgisayarlı tomografi cihazları gibi, bir araçla görüntülemeye yönelik, ikincisi hastadan aldığımız kan ve idrar gibi örnekleri laboratuvar ortamında çalıştığımız ürünler.

➤Laboratuvarlarda Nisan-Mayıs-Haziranda bir talep daralması yaşandı. Evde Kal konseptinde insanlar bu hizmetleri kullanmadı.

➤PCR testlerinin ardından doktorlar emin olmak için akciğer grafisi veya bilgisayarlı tomografilere bakma ihtiyacı hissetti. Tamamlayıcı hizmetin gerekliliği ön plana çıktı.

➤PCR ürünümüz FDA'nın yaptığı çalışmada dünyanın en iyi ilk 5 testi arasına girdi. Antijen testlerimizle de sinema, tiyatro gibi toplu alanlarda alınan örneklerle 15 dakika içinde sonuç alınabilecek. Yüzde 97 gibi bir duyarlılık oranı var.

➤Kamudan ve üniversitelerden alacaklarımızı almakta zorlanıyoruz. Bu konuya ilişkin stratejilerin gelişeceğine dair inancımız tam. Yatırımları Türkiye'ye çekebilmemiz için iş ortaklarımızın da güven duyacağı altyapılara ihtiyacımız var. Draeger Genel Müdürü Zafer Kaşıkara: Alacaklarımızın yüzde 25’inden feragat ettik

➤Solunum alanında uzman bir firmayız. Pandemi başladığında en çok bizim firmamıza yönelik talep artışı oldu. Sektörümüzdeki tüm oyuncular bunu teyit edecektir; bu çok da istediğimiz bir durum değildi.

➤Avrupa'da ventilatör talebi patladı, bütün kapasitemizi anesteziden ventilatöre kaydırdık. Adil ve doğru bir şekilde dağıtmaya çalıştık. Türkiye mevcut altyapıda çok güçlü bir ülke. İtalya ve İspanya'da cihaz sayıları bizden çok aşağıda.

➤Devlet bizden mevcut alacaklarımızın yüzde 25'inden feragat edersek 3 taksitle ödeneceğini söyledi. Biz de kabul ettik. İlk taksit ödendi.

https://youtu.be/OA2ySzUMm3k

Draeger Genel Müdürü Zafer Kaşıkara: Alacaklarımızın yüzde 25’inden feragat ettik

https://youtu.be/FTKyklDKyu8

Linde Gaz Yönetim Kurulu Başkanı Mert Kumbaracı: Oksijen talebi 5 kat arttı

https://youtu.be/GqOCb3Pr5Dw