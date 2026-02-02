Google Haberler

Sel sonrası 'milyonluk' yazlıkların önünde 'ekmek' mücadelesi

Mersin'de yaşanan sel felaketi nedeniyle 30 milyon liraya kadar satılan yazlıkların olduğu sahilleri odunlar kapladı, birçok aile onları toplamak için canlarını bile tehlikeye attı. Bazı vatandaşlar devasa odunları hızarla kesip öyle taşırken, bazıları da denize girerek büyük parçalara halat bağlayıp kıyıya çekti.

Mersin merkez ve ilçelerinde geçtiğimiz cuma gününden itibaren etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Mezitli ile Erdemli ilçelerinde yaylalarda yağmurla eriyen kar nedeniyle oluşan sel dereleri taşırdı, köprüleri yıktı. Sel nedeniyle sahada ekipler çalışmasını sürdürürken kimileri üzüldü, kimileri ise sevindi.

Özellikle son yıllarda Ruslar ile gurbetçiler başta olmak üzere tatilcilerin tercih ettiği yerlerden olan fiyatı 4 milyondan başlayarak 30 milyon liraya kadar çıkan yazlıkların olduğu Tömük ve Arpaçbahşiş mahalleleri sahilleri ise odunla doldu. Birçok aile odunları toplamak için sahillere akın etti. Bazı vatandaşlar, devasa odunları hızarla kesip parçaladı. Bir kişinin ise denizdeki odunu suya girip tuttuktan sonra halatla traktör yardımıyla çekmesi dikkat çekti. Ev, araç, sera ve bahçeleri zarar görenler üzülürken, odun toplayanları ise sevindirdi.

"Dereden kıyıya vuruyor, biz de kesiyoruz"

Kışlık odun için sahile geldiklerini ve çok miktarda çıktığını anlatan vatandaşlardan Osman Akkaya, "Dağlık köy ve arazilerdeki odunları sel sahile getirdi. Dereden kıyıya vuruyor, biz de kesiyoruz. Biraz zahmetli ama yapacak bir şey yok" dedi.

Erdemli, Kargıpınarı, Arpaç ve Mezitli deresinden selin gelerek köprüleri yıktığını belirten Ömer Nalbant, bir taraftan temizlik olduğunu bir taraftan da vatandaşların odun ihtiyacının karşılandığını söyledi.

Sel sonrası merak edip sahile gelen, Almanya'dan Mersin'e yerleştiği öğrenilen Münevver ve Hüseyin Oruç çifti de 3 yıldır bölgede yaşadıklarını ilk defa böyle bir selle karşılaştıklarını söyledi. Oruç çifti sel nedeniyle bir tarafın güldüğünü bir tarafın ise ağladığını belirterek, seraların zarar gördüğünü, bazı kişilerin de kışlık odunları için sahilde mücadele verdiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
