ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
17 °C

Servis aracı metrobüs durağına girdi

Küçükçekmece'de servis minibüsü metrobüs durağına girdi. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.