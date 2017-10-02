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Servisteki çocuktan 'çipli bileklikle' velisine mesaj

Bir Ar-Ge firması tarafından geliştirilen ve velilere çocuklarının servise biniş, iniş gibi bilgileri veren çipli bileklikler, 3 yılda 50 bin öğrenciye ulaştırıldı.
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