Shenzhou-22 fırlatıldı: Çin’den ilk acil astronot kurtarma görevi

Çin, insanlı uzay programı kapsamında planlanan ilk acil durum görevi için Shenzhou-22 uzay aracını başarıyla yörüngeye fırlattı. Açıklamalara göre Shenzhou-22, Tiangong Uzay İstasyonu’nda kalan 3 astronotu güvenli bir şekilde Dünya’ya taşımak üzere görevlendirildi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-22 uzay aracının ülkenin insanlı uzay programının ilk acil müdahale görevi kapsamında başarıyla uzaya gönderildiğini açıkladı.

Yörüngeye sorunsuz yerleşti

CMSA'nın bilgilendirmesine göre, Shenzhou-22’yi taşıyan Long March-2F Y22 roketi yerel saat 12.11'de Jiuquan Fırlatma Merkezi’nden havalandı. Fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra roketten ayrılan Shenzhou-22’nin planlanan yörüngesine sorunsuz şekilde yerleştiği ifade edildi.

3 astronotu Dünya’ya getirecek!

Mürettebat bulunmadan uzaya gönderilen ve gıda, tıbbi gereçler ile bakım ekipmanları taşıyan Shenzhou-22’nin, Tiangong Uzay İstasyonu’nda sıkışan 3 astronotu Dünya’ya geri getirmek üzere görevlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
