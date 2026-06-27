Sıcak hava paniği: Klima ve vantilatör için mağazalara akın ettiler
Fransa'da etkisini artıran aşırı sıcaklar nedeniyle klima ve vantilatörlere talep patladı. Stokların tükenmesi üzerine mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşurken, yeni ürünlerin satışa çıkmasıyla müşteriler soğutucu cihazlara ulaşabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Ülkenin 37 ilinde ise aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm ilan edildi.
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