Google Haberler

Sıcaklar satışları artırdı: Vatandaş serinlemek için karpuza yöneldi

Kırşehir’de hava sıcaklıklarının yükselmesiyle kavun ve karpuza talep arttı. Satıcılar uygun fiyatların satışları desteklediğini belirtirken, üreticiler ise aşırı sıcak nedeniyle karpuzların tarlada zarar görme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Popüler Videolar
Video Haberler
Erzurum’da 9 günlük festival maratonu başlıyor: Yüzlerce etkinlik düzenlenecek
Erzurum’da 9 günlük festival maratonu başlıyor: Yüzlerce etkinlik düzenlenecek
5 yıl önce sel felaketiyle yıkılmıştı! Bakan Kurum Bozkurt'un son halini paylaştı
5 yıl önce sel vurmuştu! Bozkurt'un son hali görüntülendi
Arnavutköy'de yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı
Arnavutköy'de yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı
Ankara'da drift operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı
Ankara'da drift operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı
Dronla vurulan Türk gemisi Samsun'a getirildi
Dronla vurulan Türk gemisi Samsun'a getirildi
Garson robot Gayretli merdivenlerden düştü! Restoran 3 gün izin verdi
Garson robot Gayretli merdivenlerden düştü! Restoran 3 gün izin verdi
Dünyanın dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
14 bin ton kaldırıyor: Dev gemi Boğaz'dan geçti
Bahçelievler'de 5 katlı bina çöktü
Bahçelievler'de 5 katlı bina çöktü
Hindistan'ı sel felaketi vurdu: Can kaybı artıyor
Hindistan'ı sel felaketi vurdu: Can kaybı artıyor
İzmir'de yangın söndürme uçağı göletten kalkamadı
İzmir'de yangın söndürme uçağı göletten kalkamadı
Bağda 10 lira, tezgahta 100 lira! Üzümde fiyat uçurumu üreticiyi isyan ettirdi
Bağda 10 lira, tezgahta 100 lira! Üzümde fiyat uçurumu üreticiyi isyan ettirdi
Trabzonspor'dan Muhammed Salah paylaşımı: "Bize her yer Trabzon"
Salah'dan "Bize her yer Trabzon" mesajı