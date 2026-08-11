Sıcaklar satışları artırdı: Vatandaş serinlemek için karpuza yöneldi
Kırşehir’de hava sıcaklıklarının yükselmesiyle kavun ve karpuza talep arttı. Satıcılar uygun fiyatların satışları desteklediğini belirtirken, üreticiler ise aşırı sıcak nedeniyle karpuzların tarlada zarar görme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.
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