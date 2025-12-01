'Şifalı tuz' geçim kapısı oldu: 6 yıldır ailesini bu şekilde geçindiriyor!

Çankırı’da yaşayan 56 yaşındaki, 4 çocuk annesi Fatma Şahin, yol kenarındaki küçük dükkânında 6 yıldır tuz satarak ailesinin bütçesine destek oluyor.

Elde ettiği gelirle ev masraflarını karşıladığını belirten Şahin, “14 torun sahibiyim. Kadın olarak bu işin zorlukları tabii ki var. Ağır ürünleri kaldırırken zorluk çekiyorum ama bir o kadar da zevkli. Çankırı'nın meşhur tuzu yerin 150 metre altından çıkıyor. Bu tuz, astım ve nefes hastaları gibi çeşitli hastalıklara şifa oluyor. Buradan kazandığım gelirle evimi geçindiriyorum. Elektrik, doğal gaz gibi faturaları ödüyorum. Ürünlerim bittikçe yerine yenisini alabiliyorum. Ama biriktirmiyorum. Çocuklarımla yiyoruz, içiyoruz” dedi.

"Çankırı tuzu şifalı olan tuzdur"

Tuzun yararlarını anlatmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Şahin, “İran tuzları bazı yerlerde Çankırı tuzu diye satılıyor, İran tuzunun bir faydası yoktur, şifalı olan Çankırı tuzudur. Biz de Çankırı tuzu satıyoruz. Vatandaşlara tuzu ve faydalarını detaylı bir şekilde anlatıyorum. Kendim de deniyorum, müşteriye daha sonra öneriyorum. Benim kadın bir işletmeci olmamı vatandaşlar hoş görüyor. Türkiye'nin dört bir yanından hatta Almanya'dan bile arkadaş ve müşteriler edindim. Bu işi de gücüm yetene kadar sürdüreceğim” diye konuştu.