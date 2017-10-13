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SİHA'ların sayısı da silahı da arttı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son dönemde terörle mücadelede etkin olarak kullandığı silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yenileri eklendi.
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