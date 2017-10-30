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Silivri'de lodos tekneleri batırdı

Silivri'de etkili olan lodos nedeniyle sahildeki bazı tekneler hasar gördü.İlçede gece saatlerinde şiddetlenen lodos, sahilde büyük dalgalar oluşmasına neden oldu.
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