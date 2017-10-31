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Silopi-Habur bölgesinde askeri hareketlilik

Şırnak'ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin de katılımıyla tatbikat yaptığı Silopi ilçesinde, iki ülke askerleri Habur Sınır Kapısı'na doğru harekete geçti
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