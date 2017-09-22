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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat beşinci gününde

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor.
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