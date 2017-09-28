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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat onbirinci gününde

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat, Iraklı askerlerin katılımıyla müşterek devam ediyor.
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