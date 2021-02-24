Sinan Ülgen: Haksız rekabet, verimli çalışan işletmelerin büyümesini önlüyor

İstanbul Ekonomi Danışmanlık Yönetici Ortağı Sinan Ülgen: Dünyada bir düşük faiz ortamı var. Ülkelerin borçlanması, bütçe açıklarının artması çok korkulan bir şey değil. Hatta IMF bile artık sosyal bir bakış açısıyla bu krize yaklaştı.

İstanbul Ekonomi Danışmanlık Yönetici Ortağı Sinan Ülgen: Kayıt dışı meselesi Türkiye'de hala ağırlıklı mesele. Haksız rekabetle, verimli çalışan işletmelerin büyümesini önlüyor, başarılı KOBİ'nin önü kesiliyor.

➤ Türkiye'de sermayeye erişim AB ve ABD'yle karşılaştırdığımızda daha çok banka ağırlıklı. Burayı çeşitlendirmek gerekiyor.

➤ Yabancı sermaye girişi KOBİ'lerin performansını iyileştiren bir faktör. Özellikle küresel değer zincirlerine doğrudan ihracat yoluyla katılmayanlar yabancı sermaye üzerinden çalışma pratiklerini, standartlarını hayata geçirebiliyorlar.

➤ Son 10 yıl içerisinde bu konuda bir yapısal dönüşüm yok. 10 yıl önce mikro ölçekli şirketlerin toplama oranı yüzde 93,78'miş. 2019'da 92,29. Dolayısıyla bir değişiklik yok. Türkiye'nin KOBİ'lerini zaman içinde büyütecek bir ortam yaratması gerekiyor.

➤ Türkiye'de KOBİ'lerin yüzde 92'si mikro işletme. Yani 1 ila 9 çalışana sahip işletmeler. Bu kadar büyük bir ağırlığa sahipler. Bu yapısal bir sorun. Ekonomide verimliliğin artması, sermaye birikiminin yaratılması ve yenilikçiliğin bir arada yönetilmesi gerekiyor.

➤ Dünyada bir düşük faiz ortamı var. Ülkelerin borçlanması, bütçe açıklarının artması çok korkulan bir şey değil. Hatta IMF bile artık sosyal bir bakış açısıyla bu krize yaklaştı. Ülkelerin bu dönemde borçlanması ve sosyal desteklere harcaması doğru makro politika.

➤ Türkiye'de KOBİ'lere yönelik; vergi ödemelerinin ertelenmesi, kredi şartlarının esnekleştirilmesi, düşük maliyetle sermayeye erişim sağlanması gibi faydalı ama yetersiz destekler verildi. Diğer ülkelerde asıl ağırlık doğrudan destek paketlerine verildi.

➤ Türkiye'de 2019 rakamlarına göre toplam işletmelerin sadece yüzde 2,57'si doğrudan ihracat yapıyor. Bu rakam mikro işletmelerde 1,29'a düşüyor. Büyük işletmelerinse yüzde 47'si ihracat yapıyor.

➤ Türkiye'de çok sayıda başarılı, ihracat yapan, küresel değer zincirlerine katılan KOBİ'lerimiz var. Küresel talep şoku geçtikten sonra yeniden başarı hikayeleri yazılacaktır. Mesele bu zor dönemde onların tünelin ucundaki ışığı görecek şekilde yanlarında olmaktı.

➤ KOSGEB ve OSB'ler dünyanın ilgisini çeken örnekler. Bu sayede Türkiye'de KOBİ'ler ortak bir şemsiye altında daha başarılı çalışmalar yapabiliyorlar.