Sınava girmesine dakikalar kalmıştı: Polis ekipleri zamanla yarıştı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde LGS’ye gireceği sırada kimliğini kaybeden öğrenci için polis ekipleri seferber oldu. Motosikletle nüfus müdürlüğüne götürülen öğrenciye geçici kimlik çıkarılırken, ardından sınav merkezine ulaştırılan öğrenci ekiplerin zamanla yarışan desteği sayesinde sınava yetişti.
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