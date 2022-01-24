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Sinem Kınran Parlak ile dikiş makinesi sektörü | Patronlar Anlatıyor

Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Patronlar Anlatıyor her pazar saat 15.00'da Dünya Youtube hesabında yayında

DÜNYA Haber Merkezi
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➤Pandemide dikiş makinesi sektörü
➤Dikiş makinesinde yeni teknolojiler
➤Türkiye’de dikiş makinesi pazarı 

Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan #PatronlarAnlatıyor programında Vahap Munyar'ın konuğu Singer Türkiye CEO’su Sinem Kınran Parlak 

Patronlar Anlatıyor programının diğer videoları için TIKLAYIN

 

 

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