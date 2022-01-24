Sinem Kınran Parlak ile dikiş makinesi sektörü | Patronlar Anlatıyor
Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Patronlar Anlatıyor her pazar saat 15.00'da Dünya Youtube hesabında yayında
DÜNYA Haber Merkezi
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➤Pandemide dikiş makinesi sektörü
➤Dikiş makinesinde yeni teknolojiler
➤Türkiye’de dikiş makinesi pazarı
Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan #PatronlarAnlatıyor programında Vahap Munyar'ın konuğu Singer Türkiye CEO’su Sinem Kınran Parlak
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