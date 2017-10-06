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Sınırdaki tatbikat 19’uncu gününde

Şırnak’ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan askeri tatbikat devam ediyor.
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