Sinop Belediye Başkanı Barış AYHAN, DÜNYA'da

5 Haziran’da Sinop’tan “Nükleer’e Hayır” diyeceğiz

Çiğdem Penn’le Araştırı-Yorum’un bu haftaki konuğu Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan oldu. Belediyelerin mali özerkliğinden kaynaklı sorunları değerlendiren Barış Ayhan, Sinop’un turizm alanındaki hamlelerini anlattı.

Yayında şu görüşler öne çıktı:

Çiğdem Penn: Sinop 2014'ten beri Türkiye'nin en mutlu kenti. Ayrıca TÜİK'e göre kadınların kendilerini en güçlü hissettiği il Sinop.

Barış Ayhan: Belediyelerin karşılaştığı sorunların temelindeki sebep belediyelerimizin özerk olamaması. Mali özerklikle ilgili ciddi sıkıntılar var. Şirket kurmak için bile Cumhurbaşkanı'nın imzası gerekiyor. Kadınlar için bir kooperatif kurduk, onun için bile onay gerekiyor.

➤Vatandaş kent yöneticisini ve meclisini seçiyor ama gelin görün ki onlar için bir şeyler yapmak istediğinizde her defasında Ankara'da Bakanlıkların koridorlarında dolaşmak zorunda kalıyorsunuz.

➤Pandemi süresince çok ciddi paralar harcadık. Bazı ihalelerimizi iptal etmek zorunda kaldık.

➤Pandemi harcamalarımızı Sinop halkıyla paylaştık ve Sinoplu elinde avucunda ne varsa belediyeye getirdi. Kimi maske getirdi, kimi patates-soğan... Kimi marketten hediye çeki getirdi, kimi dezenfektan... Yardım kolilerimizin üzerine "Sinop halkının hediyesidir" yazdık

➤Sinop; eğitim, kültür ve turizm kenti olmak için mücadele etti. Hala butik otel bazında yürüyoruz. 80-100 kişilik tur otobüsü gelse ağırlayacak kapasitemiz yok.

➤Sinop'a mutlaka 300-400 yatak kapasiteli, kongre turizmine cevaz verecek uluslararası oteller zincirlerinin bir halkasının mutlaka Sinop'ta olması lazım. Böyle bir otel olmayınca tanıtımınız yetersiz kalıyor.

➤Sinop Cezaevi'miz şu anda restore edildi. Bir misafirim geliyor; cezaevine götürüyorum. Duvarlarında "Ali Ayşe'yi seviyor" yazıyor. Onu görünce bütün bu mistik doku kayboluyor.

➤Turizm sezonunu uzatmak istiyoruz. Bunun için Türkiye'nin en büyük çevrecilerinden biri olan Tarzan Kemal adına 5 Haziran'da Dünya Çevre Festivali yapıyoruz. Sezon sonunda, Ekim ayında Sabahattin Ali Kültür Festivali düzenliyoruz.

➤Dünyanın dört bir yanındaki çevrecileri Sinop'a toplayacağız. 5 Haziran'da bütün dünyaya "Nükleer'e Hayır" diye haykıran bir etkinlik yapacağız.

➤Yeryüzünde 1 milyon Sinoplu var, bunun 200 bini Sinop'ta yaşıyor. 800 bini dünyanın birçok yerinde önemli pozisyonda insanlar. Onlardan yardım alıyoruz. Ankara'dan ümidi kestik. Kendi öz kaynağımızla yürümeye çalışıyoruz.

➤Geçen sene Sayıştay'dan "Belediye 40'ın üzerinde derneğe 59 bin lira para verdi" diye tenkit aldık buradan.

➤Bize gölge etmesinler. Biz Sinoplu'yla bu kenti yönetiriz. Biz sizin paranızı da istemiyoruz, pulunuzu da istemiyoruz. Huzurumuzu bozmayın yeter.