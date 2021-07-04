Şirketler Geleceğe Nasıl Hazırlanıyor?

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TKYD Başkanı Dr. Tamer Saka, Vahap Munyar’ın sunduğu Patronlar Anlatıyor programına konuk oldu.
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TKYD Başkanı Dr. Tamer Saka, Vahap Munyar’ın sunduğu Patronlar Anlatıyor programına konuk oldu.
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Başkanı Saka, şirketlerin yönetim kurulu üyesi adaylarıyla buluşturmayı hedefleyen ‘Yönetim Kurullarının Güçlendirilmesi Programı’nın ikinci kısmı için sonbaharı işaret etti.
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