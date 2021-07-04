  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Şirketler Geleceğe Nasıl Hazırlanıyor?

Şirketler Geleceğe Nasıl Hazırlanıyor?

TKYD Başkanı Dr. Tamer Saka, Vahap Munyar’ın sunduğu Patronlar Anlatıyor programına konuk oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

TKYD Başkanı Dr. Tamer Saka, Vahap Munyar’ın sunduğu Patronlar Anlatıyor programına konuk oldu.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Başkanı Saka, şirketlerin yönetim kurulu üyesi adaylarıyla buluşturmayı hedefleyen ‘Yönetim Kurullarının Güçlendirilmesi Programı’nın ikinci kısmı için sonbaharı işaret etti.

 

DÜNYA WEB TV youtube kanalına abone olun👇
🌐DÜNYA WEB TV

DÜNYA'yı tüm sosyal ağlarda takip edin:
🌐Facebook 
🌐Twitter 
🌐Instagram 
🌐Linkedin 
🌐Telegram  

Diğer Videolar
Çiftlik Bank’ın Kurucusu Tosuncuk Mehmet Aydın Türkiye’de
Başkanlar Konuşuyor Adana'da
Ofis Hayatının Sonu Mu Geldi?
Hepsiburada Nasdaq'da!
Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici'den hisse alımı açıklaması
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Ağaoğlu: Elektrik zammı kabus oldu
Dream Games Türkiye'nin Yeni Unicorn'u Oldu
Dr. Şeref Oğuz Yeşil Mutabakat Konusunda Uyardı!