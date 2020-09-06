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Sırp liderin Beyaz Saray'daki görüntüleri gündem oldu

Muhalefet, Vucic'in ABD'de Kosova ile imzaladığı ekonomik normalleşme anlaşmasının içeriğini eleştirirken, Trump'ın "Sırbistan'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını" açıkladıktan sonra Sırp liderin verdiği tepki dikkat çekti.
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