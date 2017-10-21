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Sis altındaki İstanbul havadan görüntülendi

İstanbul’u etkisi altına alan yoğun sis altındaki görüntüsü havadan görüntülendi
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