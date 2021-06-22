Şişecam Türkiye Yatırımı İçin Tarih Verdi

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman şirketin küresel adımları, pandemideki performansı, Macaristan'daki son yatırımı, yeni yatırım hedefleri ve düzcam ile otocam alanlarındaki planları hakkında Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar'ın sorularını yanıtladı.

Kırman yeni yatırım planlarına dair şu açıklamaları yaptı.

"FLOAT YATIRIMINA YILIN İKİNCİ YARISINDA BAŞLAYACAĞIZ"

Türkiye'de düzcam kapasitesini 2,5 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz. 2 yeni float hattının birine 2021'in ikinci yarısında başlayacağız. Türkiye'nin cam ihtiyacını karşılamada hiçbir sorun yaşamayacağız. Düzcam üretim kapasitesinde Avrupa lideriyiz. Polatlı Avrupa'nın en önemli düzcam üretim üssü haline geldi.

"İTALYA'DA YATIRIMLARI ARTIRACAĞIZ"

Dünyada büyük cam üretiminde yeni adımlarımız olacak. İtalya'da yatırımları artırmayı düşünüyoruz. Otocamda tedarikçi olacağımız yeni firmalar olacak. ABD'de 100 milyon dolarlık hacme ulaşacağız. Şişecam alanında dünyanın en iyi 3 şirketi arasına girmeyi hedefliyor.

"YENİ YATIRIM ALANLARI OLACAK"

Tarım ve teknoloji gibi yeni yatırım alanlarına bakıyoruz. Startup'larla da yatırım için görüşüyoruz.

"YENİ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER YOLDA"

Bulgaristan’da V-Block üretimine başladık. V-Block teknolojisi gibi başka ilginç ürünler üzerinde de çalışıyoruz.

HABERİN TAMAMI

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