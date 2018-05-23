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"Sistem değişmemiş gibi hazırlık yapıyorlar"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bunlar hala Türkiye'de sistem değişmemiş gibi seçim hazırlıkları ve seçim propagandası yapıyorlar. 25 Haziran'da yeninden parlamenter sistemle yönetilecekmişiz gibi bir algı ile milleti aldatmaya çalışıyorlar." dedi.
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