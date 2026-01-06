Sivas’ın en büyük gölü tamamen dondu

Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan yılın 3 mevsiminde binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan Tödürge Gölü, soğuk havanın etkisiyle dondu.

Kent merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan ve efsanelere konu olan Tödürge Gölü tamamen buzla kaplandı. Efsaneye göre yolunu kaybeden bir kişinin bölgede yaşayanlardan su istemesi ve yardım edilmemesi üzerine "Kimse bana yardım etmedi, hepinizin ocağından su çıksın, her yeri bassın" denilmesiyle oluşan Tödürge Gölü’nde kartpostallık görüntüler oluştu.

5 kilometrekarelik alandan oluşan ve Sivas’ın en büyük gölü olma unvanına sahip olan Tödürge Gölü’nde eşsiz manzaralar oluştu. Yaklaşık 50 metre derinliğe sahip olan ve tamamen buzla kaplanan göl, dron ile havadan görüntülendi.