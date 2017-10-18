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“Siyasi Partiler Yasasına yüzde 33 cinsiyet kotasını koyun”

Siyasi Partiler Kanunun değiştirilerek yüzde 33 cinsiyet kotası konması gerektiğini ve CHP'nin buna destek vereceğini belirten Kılıçdaroğlu, “Kadınlar siyasete damgasını vurursa emin olun o zaman Türk siyaseti değişecektir” dedi.
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