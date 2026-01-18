Google Haberler

Soğuk havada şov yapmak isterken kendini yaktı

Sivas'ta sıcaklık -20 derecenin altına düşerken, soğuk havayı ilginç bir deneyle gözler önüne sermek isteyen bir vatandaş kendisini yaktı.

Sivas'ta etkili olan soğuk havayı ilginç bir deneyle takipçilerine göstermek isteyen Raşit Yıldırım, havaya püskürttüğü sıcak suyun anında donduğunu kanıtlamak isterken yaralandı.  Elindeki sıcak suyun üzerine dökülmesiyle panikleyen Yıldırım'ın vücudunda yanıklar oluştu. 

Sıcak su vücuduna döküldü

Olay anını anlatan Yıldırım, "Her gün bir sosyal medya içeriği üretiyorum. Bu kez maalesef talihsiz bir kaza geçirdim. Sivas'ta bugün hava eksi 20 dereceydi. Biz de sıcak su ile bir test yapalım dedik. Demlikte çok fazla su olduğu için kaldırır kaldırmaz kafamdan aşağı döküldü. O esnada sırtımda, kafamda, elimde, göğsümde ciddi yanıklar oluştu. Şu an biraz daha iyiyim" dedi.

"Yaptığıma gerçekten pişman oldum"

Yaptığı deneyden pişman olduğunu söyleyen Yıldırım, "Sizlerden ricam bu tür deneylerde daha dikkatli olalım. Gerçekten çok tehlikeliymiş. Ben yaptığıma gerçekten pişman oldum. Kimseye de yapmasını tavsiye etmiyorum. O esnada ya soğuk suya girmem gerekiyormuş, ya da karın üzerine yatmam gerekiyormuş. Belki bu hale gelmezdim. Bütün vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
