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SOLOTÜRK pilotunun kokpit görüntüleri yayınlandı

Gökyüzündeki cesur hareketleri ve şovlarıyla uluslararası ödüller alan SOLOTÜRK pilotunun kokpitteki görüntüsü, sosyal medyada ilgi gördü
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