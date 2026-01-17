Google Haberler

Sömestr heyecanı başladı: Doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı

2026 sömestr tatilinin ilk gününde Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yoğunluk zirveye çıktı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı merkezde oteller tam kapasiteye ulaşırken, çığ riski bulunmayan pistlerde kayakseverler kristal kar eşliğinde keyifli anlar yaşıyor.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi’nde 2026 sömestr tatilinin ilk gününde yoğunluk zirveye çıktı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı merkezde oteller tam kapasiteye ulaşırken, pistlerde kayakseverlerin hareketliliği dikkat çekiyor.

Okulların tatile girmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Sarıkamış’ta tüm pistler tam kapasiteyle hizmet veriyor. Sarıçam ormanlarıyla çevrili pistler, kayakçıları rüzgârdan korurken çığ riskini de ortadan kaldırıyor. Aileleriyle birlikte bölgeye gelen ziyaretçiler, güvenli pistlerde keyifli anlar yaşıyor.



Sarıkamış'ta yoğunluk var

“Sömestrle birlikte yoğunluk başladı” diyen ziyaretçilerden Barış Koç, kar kalitesinin çok iyi olduğunu belirterek, “Sarıkamış Kayak Merkezi’nde şu anda ciddi bir yoğunluk var. Kar kalitesi mükemmel, herkes memnun. Tüm kayakseverleri Sarıkamış’a bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Muhammet Soyak da sezonun ilk haftasında kar şartlarının ideal olduğunu vurgulayarak, “Sömestrenin ilk haftası olmasına rağmen Sarıkamış kar kalitesi açısından çok iyi durumda. Kaymaktan büyük keyif alıyorum, herkesi buraya davet ediyorum” dedi.

