Son dakika...Küçükçekmece'de bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Son dakika gelişmesi...İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi’ndeki Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bina saat 08.45 sıralarında çöktü.

Çöken binanın enkazında kalanlar olduğu bildiriliyor.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler enkazın içine girmeye çalışırken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

2 kişi yaralı olarak çıkarıldı

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'nde çöken binanın enkazından 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerin enkazda arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"Her bir sarsıntı eski binalara yük getirir"

Mimar Nihat Şen Küçükçekmece'de yıkılan bina sonrası şu değerlendirmelerde bulundu:

Beklediğimiz bir Marmara depremi var. Her bir sarsıntı eski binalara yük getirir. Bizler görmeyebiliriz. Her bir sarsıntı tahribatları daha ileri getirebilir. Belki bu bina da daha önceden hasar gördü. 2000 yılı öncesi binaların kontrollerinin yapılması gerekiyor. Candan daha önemli bir şey yok. 6 Şubat'ta 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Önlemlerimizi daha önce almalıydık.

Ayrıntılar geliyor...