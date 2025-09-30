Google Haberler

Sonbahar renkleriyle buluşan kuzey ışıkları renk cümbüşüne sahne oldu

Alaska’nın Anchorage kentinde 29 Eylül’ü 30 Eylül’e bağlayan gece gökyüzü adeta büyüleyici bir şölene sahne oldu. Kp5 ve üzeri şiddette görülen kuzey ışıkları, sonbaharın sarı, turuncu ve kırmızı tonlarıyla birleşerek eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Doğa olayı, hem bölge halkı hem de turistler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Alaska’nın Anchorage şehrinde 29 Eylül’ü 30 Eylül’e bağlayan gece, gökyüzü doğaseverlere unutulmaz bir görsel şölen sundu. Kp5 ve üzeri şiddette gözlemlenen kuzey ışıkları (aurora borealis), sonbaharın sarı, turuncu ve kırmızı yaprak tonlarıyla birleşerek eşsiz manzaralar ortaya çıkardı.

Aurora ve sonbaharın eşsiz uyumu

Aurora borealis’in şehir semalarını etkileyici şekilde aydınlatması, doğanın iki farklı güzelliğini aynı anda gözler önüne serdi. Bir yanda gökyüzünü kaplayan yeşil ve mor ışıklar, diğer yanda Anchorage sokaklarını süsleyen sonbahar yapraklarının sıcak renkleri, kartpostallık kareler oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Popüler Videolar
Video Haberler
Bursa’da ilginç olay: Yolcularla tartışan şoför küstü, otobüsü bırakıp indi
Bursa’da ilginç olay: Yolcularla tartışan şoför küstü, otobüsü bırakıp indi
Sular çekildi, adacıklar ortaya çıktı! Atatürk Barajı’nda Maldivleri andıran görüntüler
Sular çekildi, adacıklar ortaya çıktı! Atatürk Barajı’nda Maldivleri andıran görüntüler
Hamsi avı denize için açıldılar, 300 kg patlayıcı ile dolu insansız deniz aracı ile döndüler
Hamsi avı denize için açıldılar, 300 kg patlayıcı ile dolu insansız deniz aracı ile döndüler
Aksaray'dan acı haber: 2 asker şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti
Aksaray'dan acı haber: 2 asker şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti
Güllü'nün ölümüne ilişkin kamera görüntülerinin tamamı ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüne ilişkin kamera görüntülerinin tamamı ortaya çıktı
İstanbul’da sağanak yağış: Sabiha Gökçen’de yolcular zor anlar yaşadı
İstanbul’da sağanak yağış: Sabiha Gökçen’de yolcular zor anlar yaşadı
Sivas'ta termik santralde yangın
Sivas'ta termik santralde yangın
Bursa’da küle dönen ormanlık bölge havadan görüntülendi
Bursa’da küle dönen ormanlık bölge havadan görüntülendi
Ünlü şarkıcı Güllü’ye gözyaşlarıyla veda: Kızının feryadı yürekleri dağladı!
Ünlü şarkıcı Güllü’ye gözyaşlarıyla veda: Kızının feryadı yürekleri dağladı!
Çavuşçu Gölü kurudu, çatlamış toprağa dönüştü
Çavuşçu Gölü kurudu, çatlamış toprağa dönüştü
Kaçak yapı denetiminde birbirlerine girdiler
Kaçak yapı denetiminde birbirlerine girdiler
Çatıda çay demlerken kazan patladı
Çatıda çay demlerken kazan patladı