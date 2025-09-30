Sonbahar renkleriyle buluşan kuzey ışıkları renk cümbüşüne sahne oldu

Alaska’nın Anchorage şehrinde 29 Eylül’ü 30 Eylül’e bağlayan gece, gökyüzü doğaseverlere unutulmaz bir görsel şölen sundu. Kp5 ve üzeri şiddette gözlemlenen kuzey ışıkları (aurora borealis), sonbaharın sarı, turuncu ve kırmızı yaprak tonlarıyla birleşerek eşsiz manzaralar ortaya çıkardı.

Aurora ve sonbaharın eşsiz uyumu

Aurora borealis’in şehir semalarını etkileyici şekilde aydınlatması, doğanın iki farklı güzelliğini aynı anda gözler önüne serdi. Bir yanda gökyüzünü kaplayan yeşil ve mor ışıklar, diğer yanda Anchorage sokaklarını süsleyen sonbahar yapraklarının sıcak renkleri, kartpostallık kareler oluşturdu.