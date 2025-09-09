Sosyal medya krizi Nepal'i karıştırdı: Ekonomi Bakanı'nı yerlerde sürükleyip nehre attılar!

Nepal’de hükümetin sosyal medya platformlarını yasaklaması büyük çaplı protestolara yol açtı. Başkent Katmandu’da on binlerce kişi, Facebook, X ve YouTube’un da aralarında bulunduğu 26 platforma getirilen yasaklara karşı sokaklara çıktı.

Göstericiler, “Yeter artık”, “Yolsuzluğu bitirin” sloganları atarak parlamento binasını kuşattı. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan kalabalığa biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edildi. Çıkan çatışmaların ardından bölge yetkilileri sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ekonomi Bakanı hedef alındı

Olayların en dikkat çekici yanı, Nepal Ekonomi Bakanı Bishnu Paudel’in göstericiler tarafından saldırıya uğraması oldu. Protestocular, Paudel’i sokakta kovaladı, kıyafetlerini çıkardıktan sonra yerde sürükledi. Bakan daha sonra bir nehre götürülerek suya atıldı ve eylemciler tarafından kovalanmaya devam edildi.

Geçtiğimiz hafta alınan karar kapsamında, kayıt yaptırma süresine uymayan 26 platform engellenmişti. Hükümet sosyal medyayı tamamen yasaklamadığını, yalnızca “ülke yasalarına uygun hale getirmeye çalıştığını” savunuyor.