Sosyal medyada "incinmişsin" videosuyla tanınan Hasan Yılmaz hayatını kaybetti
Sosyal medyada "Okumuş kadın, incinmişsin dedi" videosuyla tanınan 42 yaşındaki Hasan Yılmaz, Konya 6. Organize Sanayi Bölgesi'nde park halindeki bir kamyonda ölü bulundu. Olay yerine gelen ekipler, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ünlü sosyal medya fenomeninin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. 2019 yılında çektiği kısa videoyla milyonlarca kişiye ulaşan Yılmaz'ın bir süredir diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ