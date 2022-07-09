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Sri Lanka'da halk sokaklara döküldü, başkanlık konutu basıldı

Sri Lanka Başbakanının ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından Sri Lanka’da sokaklar karıştı, devlet başkanının konutu basıldı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa’nın parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından Sri Lanka’da sokaklar karıştı.

Ekonomik krizin günden güne daha da derinleştiği ülkede protestocular sokaklara indi. Bir araya gelen binlerce kişi, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın başkanlık konutu önünde toplandı. Protestocuları dağıtmak için havaya ateş açan ve göz yaşartıcı gaz kullanan polisin tüm müdahalelerine rağmen slogan atarak ilerlemeye devam eden göstericiler, polis bariyerlerini aşarak Rajapaksa’nın başkanlık konutunu bastı.

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