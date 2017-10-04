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Suikast timi davasında karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timi davasında 31 sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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