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Süleymanoğlu'nun ameliyatı başarıyla tamamlandı

Karaciğer yetmezliğinden dolayı tedavi gören eski Milli Halterci Süleymanoğlu'nun ameliyatı başarıyla tamamlandı.
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