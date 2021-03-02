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Sürdürülebilir kalkınmada kadının rolü

Türkiye’nin Kadın Liderleri Ödül Töreni öncesinde düzenlenen “Kadınlar Nasıl Bir Ekonomi İstiyor?” başlıklı panelde, kadının ekonomide ve sürdürülebilir kalkınma sürecinde üstlendiği rol masaya yatırıldı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Moderatörlüğünü Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası’nın üstlendiği panelin “Sürdürülebilir kalkınmada kadının rolü” başlıklı ikinci oturumda ise;

-Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, UNESCO Toplumsal Cinsiyet ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Sahibi Prof. Dr. Bertil Erdem Oder,

-KAGİDER Başkanı Emine Erdem,

-TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel,

-YKKD Başkanı Hande Yaşargil,

-Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) Başkanı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Reyhan Aktar ve

-TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü konuştu.

Panelin tüm detaylarını 8 Mart tarihli gazetemizde okuyabilirsiniz.

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