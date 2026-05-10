Sürekli gezmek isteyen minik Gökçe sosyal medyada gündem oldu
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yaşayan Elif Özer ile 7,5 aylık kızı Gökçe'nin günlük yaşamlarından paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sürekli dışarı çıkmak ve yeni yerler keşfetmek isteyen minik Gökçe'nin doğal halleri milyonlarca kullanıcı tarafından izlendi. Kızını sık sık sırtına alarak gezdirdiğini anlatan anne Özer, "Hiçbir anı kaçırmıyoruz" dedi. Anne-kızın samimi ve sıcak anları izleyenlerin yüzünde tebessüm oluştururken, paylaşımlar sosyal medyada viral oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA