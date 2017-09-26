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Suriye sınıra askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki birliklerine takviye olarak gönderilen araçların Hatay’a sevkiyatı sürüyor.
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