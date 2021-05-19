Swissôtel The Bosphorus Otel Müdürü Ahmet Özkan, Dünya Talks'da

Dünya Talks’ta Ceyhun Kuburlu’nun bu haftaki konuğu Swissôtel The Bosphorus Otel Müdürü Ahmet Özkan oldu.

Pandeminin turizme etkilerini anlatan Özkan, aşıdaki gelişmelerin bu yaz için olumlu bir hava estirdiğini söyledi. Mart ayında yüzde 50 doluluk beklerken yüzde 70’lere ulaştıklarını kaydeden Özkan, bu oranda Nevruz Bayramı için gelen İran, Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri vatandaşlarının etkisinin olduğunu söyledi. Özkan, Swissôtel’in Türkiye’nin en önemli turizm yatırımlarından olduğunu ifade ederken, bu yıl 30’uncu yıllarını kutladıkları bilgisini verdi.