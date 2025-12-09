Tanker şoförü kornaya abandı, 7 katlı bina yerle bir oldu

Abdulhamit Han Mahallesi’nde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bina için mahkeme kararıyla yıkım başlatıldı. Kepçeyle zayıflatılan yapı, yıkım alanındaki su tankerinin kornasına basmasıyla bir anda yerle bir oldu.

Taş ve molozlar çevreye savruldu

Çöküş anında etrafı yoğun toz kaplarken taş ve molozlar çevreye savruldu. Okul çıkış saatinde yaşanan olayda öğrenciler ve vatandaşlar panikle kaçıştı. Cep telefonu kameralarına yansıyan olayda, şans eseri yaralanan olmadı.