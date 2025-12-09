Google Haberler

Tanker şoförü kornaya abandı, 7 katlı bina yerle bir oldu

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yıkımı süren 7 katlı ağır hasarlı bina, tanker şoförünün yoğun korna sesiyle aniden çöktü. Okul çıkışına denk gelen olayda facianın eşiğinden dönüldü.

Abdulhamit Han Mahallesi’nde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bina için mahkeme kararıyla yıkım başlatıldı. Kepçeyle zayıflatılan yapı, yıkım alanındaki su tankerinin kornasına basmasıyla bir anda yerle bir oldu.

Taş ve molozlar çevreye savruldu

Çöküş anında etrafı yoğun toz kaplarken taş ve molozlar çevreye savruldu. Okul çıkış saatinde yaşanan olayda öğrenciler ve vatandaşlar panikle kaçıştı. Cep telefonu kameralarına yansıyan olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Uludağ'da göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 5 metreye düştü
Uludağ'da göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 5 metreye düştü
Pendik’te geri vites paniği: Aynı araca iki kez çarptı!
Pendik’te geri vites paniği: Aynı araca iki kez çarptı!
Kuraklığın etkisi ağır: Yer fıstığı tarlada 60 TL, markette 150 TL
Kuraklığın etkisi ağır: Yer fıstığı tarlada 60 TL, markette 150 TL
Suriye ordusundan halkı devrimin 1. yılına özel askeri geçit töreni
Suriye ordusundan halkı devrimin 1. yılına özel askeri geçit töreni
Bursa’da meydan savaşı! Kask, sopa, tekme, tokat...
Bursa’da meydan savaşı! Kask, sopa, tekme, tokat...
Kars’ta kar manzarası: Köyler beyaza büründü, dronla görüntülendi
Kars’ta kar manzarası: Köyler beyaza büründü, dronla görüntülendi
Dayısı tarafından dövülerek ölüme terk edilen çocuk yaralı bulundu
Dayısı tarafından dövülerek ölüme terk edilen çocuk yaralı bulundu
Alanya’da sağanak yağış D-400 karayolunu etkiledi: Araçlar mahsur kaldı
Alanya-Antalya karayolunda araçlar mahsur kaldı
Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrilme anı kamerada
Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrilme anı kamerada
Zeytinburnu’nda taksici bıçaklanarak öldürüldü
Zeytinburnu’nda taksici bıçaklanarak öldürüldü
Kozan’da çiftçiler buğday ekimine başladı: “Üretmezsek ekmek olmaz”
Çukurova’da buğday ekimi başladı
TEM Otoyolu'nda uyuyakalan sürücü baltayla uyandırıldı
TEM Otoyolu'nda uyuyakalan sürücü baltayla uyandırıldı