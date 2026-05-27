Tatilciler bayramda o 2 ilçeye akın etti

Kurban Bayramı tatili için Marmaris ve Datça’yı tercih eden vatandaşlar ilçelere akın etti. Son 4 günde bölgeye yaklaşık 40 bin araç giriş yaparken, jandarma ve trafik ekipleri sürücülere hem güvenlik uyarılarında bulundu hem de şeker ikram ederek bayramlarını kutladı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Marmaris ve Datça’da geçirmek isteyen vatandaşlar, araçlarıyla ilçelere akın etti. Bölgede trafik yoğunluğu artarken güvenlik ekipleri de denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Çetibeli Jandarma Karakol ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştirdikleri yol kontrollerinde sürücü ve yolcuların bayramını kutladı. Ekipler, denetimler sırasında vatandaşlara şeker ikramında bulundu.

Trafikte güvenli sürüş uyarısı

Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri de sürücülere hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı ve güvenli sürüş kuralları konusunda bilgilendirme yaptı. Görevliler, vatandaşlara kazasız ve hayırlı yolculuk temennisinde bulundu.

Arife gününde ilçeye ulaşan tatilciler ise uygulamalardan memnun olduklarını dile getirerek, yapılan kontrollerin bayram sürecindeki güvenlik açısından önemli olduğunu ifade etti. Vatandaşlar ayrıca görev yapan kolluk kuvvetlerinin bayramını kutladı.

4 günde 40 bin araç giriş yaptı

Bayram hareketliliği kapsamında son 4 günde Marmaris ve Datça’ya yaklaşık 40 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi. İlçelere gelen araçların büyük bölümünün Eskişehir, İstanbul, Ankara, Hatay, Mersin, Denizli ve Aydın plakalı olduğu görüldü.

Öte yandan çevre ilçelerden de çok sayıda kişinin tatil için bölgeye geldiği, ilerleyen günlerde yoğunluğun daha da artmasının beklendiği belirtildi.

